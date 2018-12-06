Франция: порядок обеспечат 65 000 полицейских

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Правительство Франции готово пойти на "чрезвычайные меры" и вывести на улицы 65 тысяч полицейских, чтобы удержать гнев "желтых жилетов" и примкнувших к ним радикальных элементов под контролем. Об этом заявил, выступая в четверг в Сенате, премьер-министр. Касаясь самих требований протестующих, Эдуар Филипп сказал: "Я хотел бы установить два правила: дебаты, которые мы ведем, не должны привести к появлению новых налогов и не должны еще больше усугубить наш уровень задолженности".

Власти призвали французов "проявить осторожность", хотя подчеркнули право каждого гражданина "выражать свой протест". 1 декабря только в Париже, при разгоне беспорядков, были задержаны более 400 человек, пострадали не менее 130-ти, городу был нанесен ущерб на сумму до 4 миллионов евро, заявила позже мэр Анн Идальго.