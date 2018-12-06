Правительство Франции готово пойти на "чрезвычайные меры" и вывести на улицы 65 тысяч полицейских, чтобы удержать гнев "желтых жилетов" и примкнувших к ним радикальных элементов под контролем. Об этом заявил, выступая в четверг в Сенате, премьер-министр. Касаясь самих требований протестующих, Эдуар Филипп сказал: "Я хотел бы установить два правила: дебаты, которые мы ведем, не должны привести к появлению новых налогов и не должны еще больше усугубить наш уровень задолженности".
Франция: порядок обеспечат 65 000 полицейских
Франция: порядок обеспечат 65 000 полицейских
Власти призвали французов "проявить осторожность", хотя подчеркнули право каждого гражданина "выражать свой протест". 1 декабря только в Париже, при разгоне беспорядков, были задержаны более 400 человек, пострадали не менее 130-ти, городу был нанесен ущерб на сумму до 4 миллионов евро, заявила позже мэр Анн Идальго.
"Новые меры по обеспечению безопасности предусмотрены в эту субботу, чтобы обуздать насилие, - передает из французской столицы наш специальный корреспондент Валери Горья, - так, силы правопорядка будут мобильными, чтобы вступать в контакт с правонарушителями в случае необходимости. Их число также значительно увеличится: чтобы освободить максимальное количество сотрудников правопорядка, отменены официальные мероприятия нескольких министров, а также матч между футбольными клубами "Пари Сен-Жермен" и "Монпелье". Изучается вопрос и о привлечении армии к охране наиболее известных символов Парижа. Тем не менее никто не берется пока сказать, приведут ли эти меры к снижению напряженности или наоборот раззадорят тех, кто хочет противостояния во что бы ни стало".