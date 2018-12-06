Фридрих Мерц - "человек из прошлого"?

"Миллионер среднего класса" - так называют в рядах немецких консерваторов Фридриха Мерца, еще одного претендента на пост генерального секретаря ХДС.

63-летний кандидат хорошо знаком политологам: с 2000 по 2002 годы он возглавлял фракцию консерваторов в Бундестаге. В 2004 году Мерц вышел из руководящих органов ХДС, а пять лет спустя окончательно перешел в частный сектор.

Многие годы Фридрих Мерц работал корпоративным адвокатом, а также возглавлял наблюдательный совет германского подразделения BlackRock - одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний. Он популярен у бизнес-сообщества и по-прежнему пользуется поддержкой влиятельных однопартийцев, например, председателя Бундестага Вольфганга Шойбле.

"Его несомненный опыт в области экономики и тот факт, что он долгое время отсутствовал в политике, означают, что он может позиционировать себя как луч света, приносящий надежду. Он может сказать: "Со мной все будет по-другому"! - говорит ведущий политолог агентства REUTERS.

О намерении баллотироваться на пост главы ХДС Мерц заявил, как только стало известно об отказе Ангелы Меркель выдвигать свою кандидатуру на пятый срок. Обозреватели считают, что политику он покинул из-за разногласий с действующим канцлером Германии, и предполагают, что в случае его победы Меркель не сможет удержаться на должности главы правительства до 2021 года.

Сам Фридрих Мерц пообещал в случае победы сглаживать углы в отношениях с Меркель, руководствуясь "чувством ответственности". При этом он высказывался за ограничение

числа мандатов.

Слабым местом его кандидатуры наблюдатели считают непопулярность среди молодых членов ХДС, для которых Мерц - человек из далекого прошлого.