Люксембург отменяет плату за проезд в общественном транспорте

Власти Люксембурга приняли решение с лета 2019 года отменить плату за проезд в общественном транспорте – автобусах, трамваях и пригородных поездах. Таким образом Великое герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. По мнению властей, это поможет улучшить экологическую обстановку и решить проблему дорожных заторов. В стране около 600 тысяч жителей, почти 200 тысяч человек ежедневно приезжают сюда из соседних Франции, Бельгии и Германии на работу. Согласно исследованиям, в 2016 году водители, в среднем, провели в пробках в столице Люксембурга 33 часа.