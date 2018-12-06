Правительство Бельгии оказалось под угрозой распада из-за того, что крупнейшая коалиционная партия заявила, что не поддержит глобальный миграционный пакт ООН. Принимать его отказывается и кабинет министров Словакии (из-за чего в отставку решил подать глава МИД Мирослав Лайчак - правда, этот вопрос пока остается в подвешенном состоянии). Этот же документ стал предметом бурных обсуждений в правительстве Германии. Почему глобальный миграционный пакт ООН расколол Европу? Euronews попытался найти ответ на этот вопрос.
Глобальный миграционный пакт ООН - документ, расколовший Европу
Глобальный миграционный пакт ООН - документ, расколовший Европу
О чем говорится в документе?
Пакт содержит 23 цели, выполнение которых, как считают составители документа, поможет снизить поток мигрантов на локальном, национальном, региональном и глобальном уровне. Среди этих задач:
"Создание благоприятных политических, экономических, социальных и экологических условий" в тех странах, откуда прибывают мигранты
Обеспечение безопасности мигрантов
Создание для мигрантов благоприятных условий, обеспечивающих их интеграцию в новое общество
Усиление сотрудничества между странами в борьбе с торговлей людьми
Координация действий и обмен информацией между государствами
Обсуждение этого документа началось в 2015 году – на пике миграционного кризиса, с которым столкнулась Европа. В следующем году 193 страны-члена ООН подписали в Нью-Йорке декларацию о беженцах и мигрантах. Тогда же была поставлена новая цель - принять миграционный пакт к концу 2018 года. До саммита в Марракеше, на котором и должен быть подписан документ, остаются считанные дни, но текст пакта по-прежнему вызывает споры в правительствах разных стран.
При этом, как считает Жозефин Лебль, сотрудница сети НПО "Европейский совет по делам беженцев и изгнанников", "паника, вызванная этим документом, безосновательна": "После встречи в Марракеше каждое правительство будет самостоятельно решать, какой политике следовать - в зависимости от того, что будут говорить представители местных общественных и политических групп".
По примеру Венгрии
"Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил на днях еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Эти слова были произнесены на волне возмущения, которую глобальный пакт вызвал в странах Европы.
Поначалу в ЕС о нежелании подписывать документ говорили только венгерские власти. Соответствующее заявление в Будапеште сделали еще в июле. Но в последние месяцы число стран, выступивших против пакта, резко выросло. К Венгрии присоединились Болгария, Чехия, Италия. Из неевропейских стран свое несогласие выразили США, Австралия и Израиль.
Министр обороны Польши Мариус Блащак убежден, что этот пакт только усилит миграционный кризис. О нежелании подписывать документ власти Польши заявили несколько недель назад. Недовольство этот пакт вызвал и в Австрии – канцлер Себастьян Курц выразил опасения, что в случае его принятия страна не сможет самостоятельно определять свою миграционную политику. С похожим заявлением выступил и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он подчеркнул, что политика США в этом вопросе должна определяться исключительно американцами. Много споров этот документ вызвал также в Дании, Нидерландах, Германии и Эстонии.
Давление нарастает
В Бельгии разразился правительственный кризис. Чтобы разрешить его, премьер-министр Шарль Мишель заявил, что попросит парламент проголосовать по вопросу принятия пакта: "Парламент – это дом демократии. Я убежден, настало время, чтобы депутаты сделали свой выбор". Ранее одна из крупнейших партий правящей коалиции - Новый фламандский альянс – отказалась поддержать документ, пригрозив выходом из коалиции.
Скандалом обернулось обсуждение пакта и в Словакии. Премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что его правительство никогда не примет этот пакт, поскольку, как считают в Братиславе, в тексте не проводятся различия между законной и нелегальной миграцией. "Мы рассматриваем миграцию из экономических соображений как незаконную, вредную и несущую угрозу безопасности", - подчеркнул Пеллегрини. Из-за этого решения кабмина о намерении уйти в отставку объявил глава МИД Мирослав Лайчак – он был председателем Генассамблеи ООН в тот момент, когда разрабатывался текст пакта. Но президент Словакии Андрей Киска решил дать премьеру и министру дополнительное время на размышления.