Глобальный миграционный пакт ООН - документ, расколовший Европу

Правительство Бельгии оказалось под угрозой распада из-за того, что крупнейшая коалиционная партия заявила, что не поддержит глобальный миграционный пакт ООН. Принимать его отказывается и кабинет министров Словакии (из-за чего в отставку решил подать глава МИД Мирослав Лайчак - правда, этот вопрос пока остается в подвешенном состоянии). Этот же документ стал предметом бурных обсуждений в правительстве Германии. Почему глобальный миграционный пакт ООН расколол Европу? Euronews попытался найти ответ на этот вопрос.

Пакт содержит 23 цели, выполнение которых, как считают составители документа, поможет снизить поток мигрантов на локальном, национальном, региональном и глобальном уровне. Среди этих задач:

"Создание благоприятных политических, экономических, социальных и экологических условий" в тех странах, откуда прибывают мигранты

Обеспечение безопасности мигрантов

Создание для мигрантов благоприятных условий, обеспечивающих их интеграцию в новое общество

Усиление сотрудничества между странами в борьбе с торговлей людьми

Координация действий и обмен информацией между государствами

Обсуждение этого документа началось в 2015 году – на пике миграционного кризиса, с которым столкнулась Европа. В следующем году 193 страны-члена ООН подписали в Нью-Йорке декларацию о беженцах и мигрантах. Тогда же была поставлена новая цель - принять миграционный пакт к концу 2018 года. До саммита в Марракеше, на котором и должен быть подписан документ, остаются считанные дни, но текст пакта по-прежнему вызывает споры в правительствах разных стран.

При этом, как считает Жозефин Лебль, сотрудница сети НПО "Европейский совет по делам беженцев и изгнанников", "паника, вызванная этим документом, безосновательна": "После встречи в Марракеше каждое правительство будет самостоятельно решать, какой политике следовать - в зависимости от того, что будут говорить представители местных общественных и политических групп".

По примеру Венгрии

"Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил на днях еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Эти слова были произнесены на волне возмущения, которую глобальный пакт вызвал в странах Европы.

Поначалу в ЕС о нежелании подписывать документ говорили только венгерские власти. Соответствующее заявление в Будапеште сделали еще в июле. Но в последние месяцы число стран, выступивших против пакта, резко выросло. К Венгрии присоединились Болгария, Чехия, Италия. Из неевропейских стран свое несогласие выразили США, Австралия и Израиль.

Министр обороны Польши Мариус Блащак убежден, что этот пакт только усилит миграционный кризис. О нежелании подписывать документ власти Польши заявили несколько недель назад. Недовольство этот пакт вызвал и в Австрии – канцлер Себастьян Курц выразил опасения, что в случае его принятия страна не сможет самостоятельно определять свою миграционную политику. С похожим заявлением выступил и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он подчеркнул, что политика США в этом вопросе должна определяться исключительно американцами. Много споров этот документ вызвал также в Дании, Нидерландах, Германии и Эстонии.

Давление нарастает

В Бельгии разразился правительственный кризис. Чтобы разрешить его, премьер-министр Шарль Мишель заявил, что попросит парламент проголосовать по вопросу принятия пакта: "Парламент – это дом демократии. Я убежден, настало время, чтобы депутаты сделали свой выбор". Ранее одна из крупнейших партий правящей коалиции - Новый фламандский альянс – отказалась поддержать документ, пригрозив выходом из коалиции.

Скандалом обернулось обсуждение пакта и в Словакии. Премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что его правительство никогда не примет этот пакт, поскольку, как считают в Братиславе, в тексте не проводятся различия между законной и нелегальной миграцией. "Мы рассматриваем миграцию из экономических соображений как незаконную, вредную и несущую угрозу безопасности", - подчеркнул Пеллегрини. Из-за этого решения кабмина о намерении уйти в отставку объявил глава МИД Мирослав Лайчак – он был председателем Генассамблеи ООН в тот момент, когда разрабатывался текст пакта. Но президент Словакии Андрей Киска решил дать премьеру и министру дополнительное время на размышления.