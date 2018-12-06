Сектор Газа: "Жизнь в ловушке"

В секторе Газа установилось хрупкое спокойствие после ноябрьского перемирия между палестинскими боевиками и израильскими военными. В обмен на доставку денежной помощи из Катара, согласованной с властями Израиля, правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС обещает прекратить провокации и установить контроль над участниками акций протеста на границе.

Вот что рассказывает один из местных жителей: "Экономические условия здесь очень тяжелые. У нас ничего нет. Спросите молодых людей в возрасте 29-30 лет, найдется ли у них хоть один шекель, они скажут, что нет. Именно этим объясняются демонстрации, вот что стало причиной акций протеста. Они хотят получить свободу, хотят прекращения блокады, хотят работать и просто жить, как в любой арабской или другой стране".

Израиль усилил блокаду сектора Газа в 2007 году после того, как в этом палестинском анклаве к власти пришло движение ХАМАС. За эти годы уровень жизнь здесь значительно упал. Кроме того, палестинская администрация в Рамаллахе наложила на анклав ряд санкций, в результате чего 38 тысяч работников бюджетной сферы не получают вовремя свою зарплату.

В главной больнице Газы съемочная группа Euronews побывала в аптеке ортопедического отделения. Здесь рассказали, что получают лишь треть необходимых лекарств для лечения рака, нет антибиотиков и медикаментов для пациентов, страдающих от диабета.

C марта в стычках на границе с Израилем погибли около 220 жителей сектора Газа, пострадали не менее 25 тысяч. Глава реанимационного отделения Хабис эль-Вахиди говорит: "Я помню, как 14 мая мы столкнулись с наплывом пациентов, израильтяне стреляли по всем , к нам поступили 250, даже 300 раненых. Вы представить себе не можете, что здесь происходило, сколько пациентов лежали на полу".

Среди беженцев число живущих в условиях бедности достигает 77%. Свыше миллиона человек живут в 8 лагерях. У более чем половины жителей анклава нет работы, а среди молодежи уровень безработицы превышает 70%.

Из сектора Газа передает корреспондент Euronews Моника Пинна: "Население Газы оказалось в ловушке из-за египетско-израильской блокады и разногласий между палестинскими фракциями. Между тем 80% местных жителей зависят от гуманитарной помощи".