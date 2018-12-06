Световая магия Лиона

Лионский Parc de la Tête d'Оr во время традиционного "Праздника света" с наступлением темноты погружается в волшебную атмосферу. На лугу сияют огромные золотые шары, пролетают сказочные птицы, и вдруг, как мираж из озера появляется волшебник, который пытается донести до зрителей послание о том, что они должны заботиться об этом необыкновенном мире, потому, что он в опасности.

Мари-Жанн Готе, дизайнер: "Идея представления под названием "Предзнаменование" состоит в том, чтобы передать всем послание о красоте нашего мира и обратить на это внимание. Мы создали очень поэтический мир, где парят птицы, но в какой-то момент налетает ветер, и нарушает все это. Это пробуждает человека, который живет под водами озера Parc de la Tête d'Оr".

Внутренний двор лионской мэрии превращается во время представления "Триколор" в проход между домами. Трехцветные лазеры заново перестраивают архитектуру этого места.

Совершенно другое зрелище ждет зрителей шоу "Пигменты света". Размеренные калейдоскопические эффекты, психоделические цветы, - проекция этих абстрактных картин на фасаде собора Сен-Жан вызывает неожиданное и уникальное впечатление.

Эдуардо Канесса, руководитель проекта: "Здесь нет синтезированного изображения, ничто из этого представления не сделано на компьютере. Все сделано в реальной жизни, вручную и записано с помощью камеры. А затем мы смонтировали окончательно отредактированный материал. Даже световые эффекты, которые скользят по фасаду, изначально были сделаны на макете при помощи небольшой лампы, совсем маленького фонаря".

В другом световом шоу зрителям предлагают принять участие самим и своим дыханием осветить эти шары.

Площадь Bellecour превратилась в детскую комнату двух героев французского мультфильма Anooki, которые своими задорными танцами приглашают прохожих двигаться вместе с ними.

Стефани Морбуа, euronews: "У посетителей "Праздника света" в Лионе есть возможность до одиннадцати часов вечера воскресенья по-новому открыть для себя город и его памятники благодаря 80 световым представлениям. Это сказочное, веселое и уникальное путешествие, которое никого не оставит равнодушным".