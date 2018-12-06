Памяти Алексиса Григоропулоса

Траурный митинг, состоявшийся ранее в центре греческой столицы, прошёл мирно. Затем его участники направились маршем к зданию парламента страны, среди них было много школьников и студентов.

Отделившиеся от основной колонны группы агрессивно настроенных демонстрантов стали забрасывать стражей порядка бутылками с зажигательной смесью и камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Алексис Григоропулос был убит 6 декабря 2008 года, в день святого Николая в афинском районе Эксархия, где группа подростков забрасывала камнями полицейский автомобиль. Полицейские бросили шумовую гранату и сделали три выстрела. От одного из них и погиб Алексис.

Этот трагический инцидент вызвал массовые акции протеста во всей Греции. По обвинению в убийстве был осуждён на пожизненное заключение 38-летний полицейский. Он утверждал, что не целился в подростков, а пуля попала в Алексиса рикошетом. Это подтвердили и результаты вскрытия. Но свидетели утверждали обратное.