К съезду ХДС в Гамбурге

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Кто станет преемником Ангелы Меркель, бессменно занимавшей пост председателя Христианско-демократического союза Германии с 2000 года: её протеже Аннегрет Крамп-Карренбауэр, нынешний генеральный секретарь ХДС - или давний оппонент Фридрих Мерц?

На этот вопрос призван отдать ответ съезд консерваторов в Гамбурге. Задача нелёгкая, а решение ответственное: лидер ХДС, остающейся, несмотря на падение рейтинга, ведущей политической силой страны, возможно, возглавит впоследствии и правительство.