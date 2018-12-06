Реквиему по президенту: Америка прощается с Джорджем Бушем-ст.

Джордж Буш-ст. родился в штате Массачусетс, но родным домом всегда считал Техас. В аэропорт Хьюстона, который носит его имя, данное еще при жизни 41-ого президента США, он вернулся, чтобы отправиться в последний путь и упокоиться вместе с женой Барбарой и дочерью Робин.

Карьера Джорджа Буша-старшего политика растянулась почти на полвека, поэтому попрощаться с ним в кафедральный собор Вашингтона пришли многие известные государственные деятели, в том числе бывший премьер министр Британии Джон Мейджор, канцлер Германии Ангела Меркель, экс-госсекретарь США Колин Пауэлл.

Были и те, кто занимал Овальный кабинет Белого дома до Буша и после Буша.

В порядке старшинства: бывшие и нынешние президенты США во время поминальной службы по Джоджу Бушу-ст. Фото Рейтер

Обращаясь к отцу, Джордж буш-мл., бывший 43-м президентом США, не мог сдержать слез.

Плачущий 43-ий президент США Джордж Буш-мл. Фото Рейтер

"Мы теперь знаем, что твоя любовь была для всех нас благословением. Ты был очень достойным человеком. Ты был лучшим отцом, о котором можно было только мечтать. И сквозь нынешнее горе пробивается улыбка - мы знаем, что там, высоко, папа сейчас обнимает нашу сестричку Робин и держит маму за руку".