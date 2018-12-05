Дональд Трамп вновь поддел Эммануэля Макрона

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Дональд Трамп вновь иронизирует над происходящим во Франции в своем Твиттере.

"Рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие согласились с тем выводом, который я сделал два года назад. Недостаток Парижского соглашения по климату в том, что оно наказывает ростом цен на топливо ответственные страны, и обеляет загрязнителей планеты", - заявил американский президент.