Дональд Трамп вновь иронизирует над происходящим во Франции в своем Твиттере.
Дональд Трамп вновь поддел Эммануэля Макрона
Дональд Трамп вновь поддел Эммануэля Макрона
"Рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие согласились с тем выводом, который я сделал два года назад. Недостаток Парижского соглашения по климату в том, что оно наказывает ростом цен на топливо ответственные страны, и обеляет загрязнителей планеты", - заявил американский президент.
Предыдущее правительство и предыдущий французский лидер, организовывая в Париже саммит по проблемам экологии), сумели убедить глав государств в том, что требуются совместные усилия для спасения планеты. Но и Франсуа Олланд во внедрении "зеленых технологий" политически не слишком преуспел: ввиду протестов в Бретани, получивших название "волнения красных шапок", на введение экологического налога, тогдашний французский лидер вынужден был также отказаться от этого решения.