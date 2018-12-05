Париж: мораторий, что дальше?

Призвать народ к спокойствию - с такой просьбой обратился ко всем политическим силам и профсоюзам Франции президент республики Эммануэль Макрон. От имени властей представитель правительства Бенжамен Гриво призвал французов "помнить об ответственности и о республиканских ценностях". А о моратории, введённом на новые налоги и повышение цен, высказался так:

"Если предпринятые нами меры, которые стоят государственных денег, не сработают или не будут работать достаточно хорошо, мы, конечно же сменим их, мы же это понимаем. Но прежде чем прийти к такому решению, мы оценим ситуацию вместе с парламентом. Это дело парламента, это нужно будет сделать".

Мораторий, объявленный французским премьер-министром во вторник в ответ на ширящиеся выступления "жёлтых жилетов", протестующие считают недостаточным. "Мера эта - лишь временная", - подчёркивает они, требуя безоговорочного отказа от нововведений.

В среду эпицентром протестов во Франции стала Тулуза, где полиция применила для разгона студентов слезоточивый газ. В субботу в Париже ожидается новая манифестация "жёлтых жилетов", названная "Четвёртый акт".