Призвать народ к спокойствию - с такой просьбой обратился ко всем политическим силам и профсоюзам Франции президент республики Эммануэль Макрон. От имени властей представитель правительства Бенжамен Гриво призвал французов "помнить об ответственности и о республиканских ценностях". А о моратории, введённом на новые налоги и повышение цен, высказался так:
Париж: мораторий, что дальше?
Париж: мораторий, что дальше?
"Если предпринятые нами меры, которые стоят государственных денег, не сработают или не будут работать достаточно хорошо, мы, конечно же сменим их, мы же это понимаем. Но прежде чем прийти к такому решению, мы оценим ситуацию вместе с парламентом. Это дело парламента, это нужно будет сделать".
Мораторий, объявленный французским премьер-министром во вторник в ответ на ширящиеся выступления "жёлтых жилетов", протестующие считают недостаточным. "Мера эта - лишь временная", - подчёркивает они, требуя безоговорочного отказа от нововведений.
В среду эпицентром протестов во Франции стала Тулуза, где полиция применила для разгона студентов слезоточивый газ. В субботу в Париже ожидается новая манифестация "жёлтых жилетов", названная "Четвёртый акт".