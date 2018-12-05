"Желтые жилеты" продолжают борьбу

Протесты "желтых жилетов" охватили всю Францию, в том числе город Лилль - один из ключевых европейских транспортных узлов, расположенный на северо-востоке страны. Некоторые манифестанты решили не расходиться по домам, а остаться ночевать в палаточном лагере на кольцевой развязке на окраине города.

"Желтые жилеты представляют народ, поэтому я убежден, что будет создана политическая партия. Людей нужно слушать. Мы устали от этой политической элиты, от технократов, которые даже не знают, что чувствуем мы, люди, которым приходится рано вставать, тяжело трудиться, или инвалиды, которым не оказывают никакой помощи. Поэтому нам нужны те, кто будут действительно нас представлять", - говорит этот протестующий.

Корреспондент "Евроньюс" провела ночь в лагере "желтых жилетов". Пообщавшись с протестующими, она пришла к выводу что, проблемы против которых выступают французы, очень похожи на те, с которыми сталкиваются граждане других европейских государств.

Аннелиз Боржес, Euronews: "Это движение показало, что Францию не обошли стороной явления, знакомые жителям других стран, включая Италию или даже Соединенные Штаты, где люди с низкими и средними доходами все чаще чувствуют себя брошенными на обочине глобализации, страдают от социальных и экономических последствий, оставленных глобализацией в наследство обществу. Люди из провинции хотят, чтобы их увидели и услышали".

Многие манифестанты не верят обещаниям правительства и собираются продолжить выступления, пока власти не предложат меры, которые могут реально повлиять на повышение покупательной способности простых французов.