Пьемонтская симфония: "Барбера", "Асти" и трюфели

"Москато д’Асти" и "Барбера" получают международное признание: более сотни журналистов и ценителей вин из 15 стран (в том числе китайцев и американцев) с готовностью приняли участие в рекламном туре, организованном по винодельням на холмах итальянского Пьемонта, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На этикетках значится DOC - это вина с контролируемым происхождением, гарантированным качеством. Значительная часть из 160 млн производимых ежегодно бутылок "Москато д’Асти" и "Барбера" отправляется сейчас за рубеж.

Красное вино "Барбера" из одноимённого сорта винограда - терпкое, с насыщенный вкусом и глубоким цветом. В зависимости от региона и возраста лозы в нём ощущаются нотки ванили, сливы, вишни, малины или других ягод.

"Барбера" получает всё большую известность в мире, это подтверждают ведущие издания в нашей области. Так, журнал "Винный энтузиаст" признал "Барберу" лучшим из 100 продегустированных его специалистами вин", - с гордостью сообщил Филиппо Модричи, глава Консорциума вин "Барбера".

Игристое белое вино "Асти" - сравнительно молодой напиток из мускатного винограда, в котором вкус свежих ягод сохраняется с минимальными изменениями.

"Это первое из вин с контролируемым наименованием происхождения, которое может быть представлено в столь короткое время после сбора урожая. А благодаря холодным технологиям его можно сохранить и разлить в бутылки в течение года, в ожидании следующего урожая", - говорит Джорджио Бостикко, президент Консорциума вин "Асти".

Пьемонт знаменит и своими белыми трюфелями, лучшими в Италии - их называют "бриллиантами". Аромат тоненьких драгоценных стружек на горячей пасте переплетается с нотками игристого "Асти", создавая неповторимую Пьемонтскую симфонию.