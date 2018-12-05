Якутия спасает вечную мерзлоту

Мировое сообщество предпринимает очередной шаг в стремлении остановить или хотя бы затормозить глобальное потепление: в эти дни в польском Катовице проходит Саммит по изменению климата. Для Якутска эта проблема - не пустой звук. Здесь многие инженерные сооружения, конструкции и фундаменты жилых домов из-за таяния вечной мезлоты теряют свою несущую способность. Это чревато трагическими последствиями.

Эдуард Романов, строитель: "С прошлого, позапрошлого года дом начал крениться и оседать, а результатом кренения на сорок сантиметров стало оседание фундамента. Начинает балка разрушаться".

Температура вечной мерзлоты в районе Якутска повышается в среднем на 0,03°С в год. Это много... Мерзлотные ландшафты теряют свою устойчивость. По ряду прогнозов, критический момент изменения несущей способности свайного фундамента может быть достигнут к 2040 году.

Владимир Прокопьев, региональный депутат: "Мы сейчас как минимум используем шестнадцатиметровые сваи вместо шести-восьми метровых. Вот почему мы встревожены глобальным потеплением во всем мире. И как следствие глобального потепления, мы наблюдаем разрушение нашей вечной мерзлоты".

В мае этого года в Якутии был принят закон "Об охране вечной мерзлоты". Среди прочего, документ предполагает создание и ведение в республике единого фонда информации о вечной мерзлоте, мониторинг ее состояния, введение требований и ограничений к хозяйственной деятельности.