Правозащитника Льва Пономарева арестовали за пост в Facebook

По утверждению правоохранительных органов, пост был опубликован 28 октября в день несанкционированной акции "За ваших и наших детей", которая прошла в Москве и Санкт-Петербурге и закончилась многочисленными задержаниями.

Движение "За права человека", главой которого является Пономарев, назвало арест незаконным и заявило, что решение суда будет обжаловано.

Международная организация Amnesty International выступила с призывом освободить 77-летнего правозащитника. "Лев Пономарев - один из столпов движения за права человека в России. Решением о его аресте российские власти показывают свое пренебрежение правами человека", - заявила директор организации в Москве Ольга Звягина.

По делу "Нового величия" проходит десять человек. Их обвиняют в попытке насильственной смены существующего политического строя России. Сами подозреваемые своей вины не признают.

Фигурантов "пензенского дела" - 11 человек - обвиняют в участии в террористическом сообществе. Некоторые из них жаловались на пытки со стороны силовиков.

Октябрьскую акцию организовали родители обвиняемых по двум делам с требованиями прекратить уголовное преследование в отношении своих детей.