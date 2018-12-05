В Бразилии родился первый ребенок, выношенный в матке умершего донора

В Бразилии родился первый в мире ребенок, выношенный в пересаженной от умершего донора матке.

Девочка весом 2,5 кг появилась на свет при помощи кесарева сечения на 36 неделе беременности в декабре 2017 года. Случай получил огласку только после публикации в престижном медицинском журнале The Lancet Journal31766-5/fulltext) во вторник.

В статье описаны десять неудачных случаев пересадки матки от умерших доноров в США, Чехии и Турции.