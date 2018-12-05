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Бразилия

В Бразилии родился первый ребенок, выношенный в матке умершего донора

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В Бразилии родился первый ребенок, выношенный в матке умершего донора

В Бразилии родился первый ребенок, выношенный в матке умершего донора
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Hospital das Clinicas da FMUSP/via REUTERS
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В Бразилии родился первый в мире ребенок, выношенный в пересаженной от умершего донора матке.

Девочка весом 2,5 кг появилась на свет при помощи кесарева сечения на 36 неделе беременности в декабре 2017 года. Случай получил огласку только после публикации в престижном медицинском журнале The Lancet Journal31766-5/fulltext) во вторник.

В статье описаны десять неудачных случаев пересадки матки от умерших доноров в США, Чехии и Турции.

Экспериментом руководила доктор Дани Эйзенберг из Университета Сан-Паулу. По ее словам, трансплантация, произведенная в сентябре 2016, дает надежду женщинам, которым диагностировали маточное бесплодие.

Экспертам предстоит выяснить, чем отличается эффект от трансплантации органа от живых и умерших доноров. В изложенном случае женщина, которой на момент пересадки было 32 года, родилась без матки. Донор 45 лет погибла от сердечного приступа.