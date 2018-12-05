Землетрясение в Новой Каледонии

Эпицентр подземных толчков находился к юго-востоку от группы коралловых островов Луайоте примерно в 155 км от города Тадина, где проживают более 7 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщал об образовании волн, высота которых могла достигать от одного до четырех метров. Власти Новой Каледонии объявили о необходимости эвакуации жителей нескольких прибрежных районов. Однако позже угроза цунами была отменена. По последним данным жертв нет.