США не предоставили доказательств нарушения РФ ДРСМД - Путин

США не предоставили доказательств якобы нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент РФ Путин, комментируя слова госсекретаря США Помпео о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к выполнению договора. Путин отметил, что решение о выходе из договора в Вашингтоне принято давно, но открыто об этом заявили только сейчас.

Владимир Путин, президент России: "В бюджете Пентагона стоит уже разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили, что они выходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить - ну, самое простое и привычное для западного обывателя: "Виновата Россия". Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать".

Врховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД НАТО заявила, что ДРСМД является ключевым элементом европейской безопасности, и, что в ЕС хотят, чтобы он был сохранен и полностью выполнен.

Федерика Могерени, верховный представитель ЕС: "Мы не недооцениваем угрозы и вызовы безопасности, которые могут ждать наш континент вновь. Европа была полем боя в течение длительного времени, была полем боя холодной войны, и поэтому мы ценим архитектурубезопасности, которая на протяжении многих лет гарантировала мир и безопасность на европейской земле. Мы не хотим двигаться назад".

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.