Мюллер рекомендовал отпустить Флинна

Спецпрокурор по так называемому делу о "российском вмешательстве" в американские выборы Роберт Мюллер рекомендовал отпустить из-под стражи бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в связи с его сотрудничеством со следствием. Он считает, что экс-советник Трампа заслуживает "более мягкого приговора, который не подразумевает тюремного заключения".

Он был советником по нацбезопасности около трех недель в январе-феврале 2017 года и ушел в отставку после того, как его обвинили в обсуждении антироссийских санкций с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Флинн представил различные версии того разговора, из-за чего был обвинен во лжи. Позднее он признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и согласился сотрудничать со следствием.