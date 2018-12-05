Армия обороны Израиля продолжила в среду на границе с Ливаном операцию "Северный щит". Армейская пресс-служба показала журналистам туннель, который вёл из ливанской деревни Кфар Кела в населённый пункт Метула на Голанских высотах. По израильским данным, он был прорыт шиитским движением "Хезболлах".
"Северный щит" на ливанской границе: реакции
"Северный щит" на ливанской границе: реакции
Ситуацию прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: "Эти трансграничные террористические туннели были созданы движением "Хезболлах" при прямой поддержке и финансировании со стороны Ирана. Они построены с одной целью: нападать и убивать невинных израильских мужчин, женщин и детей. Это грубое нарушение суверенитета Израиля и резолюции Совбеза ООН 1701".
Ливан в ответ назвал действия Израиля нарушением своего суверенитета и перебросил на границу дополнительные воинские подразделения.
Жители же деревни Кфар Кела сохраняют полное спокойствие. "У нас тут всё в порядке на 100 процентов. Мы живём как обычно. И не боимся ничего с этим связанного", – говорит местный житель Мохаммед Хейдар Дахер.
Границу на Голанских высотах с сирийской стороны патрулирует российская военная полиция. МИД России, признавая право Израиля на самооборону, напомнил, что ливано-израильская граница в этом районе не имеет статуса государственной, и призвал контингент Временных сил ООН в Ливане "выполнять свою мониторинговую миссию и не допускать каких-либо нарушений".