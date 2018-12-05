"Жёлтые жилеты": малый бизнес подсчитывает убытки

Акции протеста "жёлтых жилетов" прокатились по всей Франции, оставив во многих местах следы, с которыми теперь приходится иметь дело коммунальным службам. В городке Бур-ан-Бресс во время народных волнений у здания мэрии хозяева были вынуждены закрыть свои рестораны и магазины.

Закрытие магазинов хотя и помогает уберечь их от возможных погромов, означает и прекращение торговли. Многие мелкие собственники, как, например, цветочник Жюльен Скотти, опасаются разорения в случае продолжения волнений:

"К сожалению, мы были здесь. Избежать неприятностей не удалось. Для меня это драма. В первую субботу протестов всё было по другому, люди были миролюбивы. Мы не закрывались и предлагали напитки прохожим. Никаких проблем не было. А в последний раз тут была настоящая герилья", – вспоминает хозяин ресторана итальянской кухни Пьеро Д'Агостино.

"Для нас цветочников самые важные даты это Рождество и День матери. Поэтому, если Рождество не удастся, я не знаю как долго мы после этого протянем. Если из-за всего этого нам придётся закрыться, это будет плохим решением. Это уже перебор".

Местные политики расценивают народные выступления и акции прямого действия как признак того, что общественные организации и депутатский корпус оказались не способны выполнить посредническую функцию.

"Президент хотел вести прямой диалог с народом, но народ ответил ему с помощью насилия. Такое не позволительно в демократической стране, – сокрушается мэр города Жан-Франсуа Деба. – Мы должны признавать легитимность, представительные функции институтов-посредников, таких как профсоюзы, профессиональные объединения, НПО, а также выборных лиц. Нужно признавать их как партнёров. Сейчас вертикаль власти стала проблемой, которую ни президент, ни премьер-министр не разрешают. До тех пор пока они не изменят подход, в нашей республике настоящего диалога не получится".

Флёр Мартенс, Euronews: "Хотя большинство местных жителей, в том числе коммерсантов, понимают требования «жёлтых жилетов», многие из них беспокоятся за свой бизнес и правопорядок в городе. На всякий случай городские власти уже отменили намеченный на субботу праздник и шествие в защиту климата".