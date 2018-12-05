Удар по группировке "Ндрангета"

В рамках крупномасштабной операции в Европе задержаны 90 предполагаемых членов итальянской мафиозной группировки ндрангета. Им, в частности, предъявлены в обвинения в торговле наркотиками, насилии и вымогательстве.

Правоохранительные органы Италии вели расследование вместе с коллегами из Германии, Нидерландов, Бельгии, а также латиноамериканских стран

"Ндрангета" считается самой могущественной мафиозной организацией Италии. Эта группировка контролирует торговлю наркотиками, преимущественно кокаином, в том числе обеспечивает каналы поставок в Европу из Южной Америки.

Об этом на пресс-конференции в Гааге рассказал Филипо Спиеция, вице-президент агенства евроюст, созданного для борьбы с организованной преступностью: "Такого замечательного результата мы смогли добиться благодаря общеевропейскому подходу, когда правительства вовлеченных в расследование стран приняли решение работать сообща. В будущем нужно придерживаться этой модели. Без общеевропейского подхода не было бы такого результата".

Правоохранительные органы начали расследование в 2016 году. "Ндрангета" традиционно действовала в южной итальянской области Калабрия, но уже давно распространила свое влияние за пределы региона.