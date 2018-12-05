Российско-украинские трения беспокоят ЕС

Евросоюз выразил крайнюю озабоченность в связи с ростом напряженности между Россией и Украиной в Чёрном и Азовском морях. На встрече в Брюсселе министров иностранных дел стран НАТО Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности заявила, что появилась новая угроза территориальной целостности и суверенитету Украины, и созданы препятствия для её внешней торговли.

«Активность в Азовском море сильно замедляет суда, которые идут под флагами государств-членов Евросоюза, - сказала Федерика Могерини. - Так что мы страдаем от влияния, оказываемого на нашу собственную экономику».

Украина просит ЕС об усилении уже действующих санкций против России и распространении их на порты, которыми пользуются российские компании. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции доставила просьбу Киева о направлении в Азовское море судов НАТО.

«Я хочу, чтобы страны Европы и НАТО действовали оперативнее и были готовы реагировать гораздо быстрее, - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе. - Но мы понимаем, что решения принимает многими, и на это требуется время. Это угроза не только для Украины, но и для европейской безопасности. К сожалению, некоторые европейские политики предпочитают закрывать глаза на эту проблему ».

Президент России обвинил украинского коллегу в попытках набрать на военно-морском инциденте политические очки. Владимир Путин сказал, что не отвечает на телефонные звонки Порошенко, поскольку не желает участвовать в его предвыборной кампании.

"Пётр Алексеевич искусно создаёт кризисные ситуации, на самом деле, провокационные ситуации. Это первый шаг, - продолжал Путин. - Второй: он тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. И третий: он хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы, причём не по его вине."

На просьбу Украины о санкциях Евросоюз сообщил, что планирует принять соответствующие адресные меры в связи со сложившейся ситуацией. Они будут рассмотрены на саммите ЕС 10 декабря.