Письмо Альберта Эйнштейна ушло с молотка

Окончательная цена, уплаченная за письмо Альберта Эйнштейна о боге, на торгах аукционного дома Christie’s, перекрыла ожидаемую двукратно.
Его стартовая цена составила 1 млн. долларов, но организаторы рассчитывали получить 1,5 миллиона долларов. Оно было куплено за два миллиона 892 тысячи долларов.
Письмо, в котором содержится фраза - "Бог для меня не что иное, как выражение и порождение человеческих слабостей" - было написано незадолго до кончины создателя теория относительности.
Корреспонденция предназначалась немецкому философу Эрику Гуткинду. Наследие Эйнштейна, в том числе и эпистолярное, пользуется у коллекционеров очень большим спросом.