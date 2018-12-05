Сенат США: "Убить Джамаля Хашогджи приказал принц Мохаммед бин Салман"

После закрытого брифинга, который провела в Сенате глава ЦРУ Джина Хэспел, американские законодатели, в частности, представляющий в Верхней палате Конгресса штат Теннесси республиканцы Боб Кокер и Линдси Грэм, заявили , что теперь уверен в причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана к убийству Джамаля Хашогджи.

Сенатор Линдси Грэм общается с прессой после брифинга ЦРУ Фото Рейтер

Спикер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл уходит от журналистов Фото Рейтер

Сенатор-республиканец Боб Кокер отвечает на вопросы журналистов Фото Рейтер

Он сообщил о своих впечатлениях, не раскрывая содержания самого брифинга (вся информация носит конфиденциальный характер), собравшейся на Капитолийском холме прессе: "У меня не осталось ни малейших сомнений в том, что принц отдавал приказ об убийстве, следил за самим актом убийства, полностью владел информацией о том, как это происходило, и все это он спланировал. Если бы он предстал перед присяжными, они бы за полчаса вынесли вердикт о его виновности. Следующий вопрос - что мы теперь с этим со всем будем делать?.

Те же выводы сделал однопартиец Кокера сенатор Джон Кеннеди: "Хажогджи зарезали как скотину. И мы должны на это отреагировать максимально жестко. Но как это сделать, чтобы не взорвать Ближний Восток, нам предстоит решить".

Сам Трамп несколько дней назад сказал, что тот доклад, который подготовило ЦРУ, не содержал четких выводов об участии принца в ликвидации Джамаля Хакогджи.