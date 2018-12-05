Прощание с Джорджем Бушем-ст.: церемония в Вашингтонском соборе

Гроб c телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, покрытый американским флагом, перенесли из ротонды Капитолия, где он был выставлен накануне для желающих проститься с экс-президентом, в Вашингтонский кафедральный собор. На заупокойной церемонии в соборе с надгробной речью выступил сын покойного и 43-й президент США Джордж Буш-младший. На панихиде присутствовали действующий президент Дональд Трамп, экс-президенты Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама, а также ряд действующих и бывших глав иностранных государств.