Очарование "брекситом"

_Наш корреспондент Брайен Картер поговорил с теми, кто два года назад голосовал на референдуме по "брекситу". Вот что он узнал. _

... С 2016 года тема "брексита" остается одной из самых обсуждаемых на европейской политической арене. Для небританцев - таких как я - история выглядит довольно запутанной, даже ошибочной. А как ее оценивают непосредственные участники событий? Я - на самой границе Англии с Уэльсом, чтобы подробнее узнать о мнениях и настроениях.

Первая остановка - Честер, город со стотысячным населением близ границы с Уэльсом. В 2016 году местные избиратели проголосовали за выход Великобритании из ЕС, однако перевес сторонников "брексита" был минимальным. Город фактически раскололся надвое, и мы поговорим с представителями обоих лагерей.

Если в Лондоне голосования по "брекситу" заставляет политиков забыть о грядущем рождестве, то в Честере настроения иные: здесь, кажется, весь город собрался на предновогоднюю ярмарку.

Хозяйка павильона с сувенирами два года назад голосовала за выход из ЕС; своей точки зрения она с тех пор не изменила.

Брайен Картер: " "Вы проголосовали за выход из ЕС, почему?"

Жительница Честера: "Потому что я в принципе не люблю политику, не люблю когда люди, которых мы не выбирали, указывают нам, диктуют, что делать, с кем, к примеру, торговать... Мы же только им деньги переводим, и каждый раз все больше и больше. Так вот, я думаю, что мы за свои деньги ничего дельного взамен не получаем".

Хозяин уличного ресторанчика - также за "брексит".

Брайен Картер: "Вы все еще считаете,что это хороший вариант?"

Житель Честера, ресторатор: "Столько британцев сказали "брекситу" "да!" Конечно, это хороший вариант, иначе люди не выбрали бы его. Думаю, наша экономика от этого выиграет".

Брайен Картер: "Однако Банк Англии говорит другое, предсказывает спад".

Житель Честера, ресторатор: "Ну, это чтобы страху нагнать".

Брайен Картер: "Пока все, с кем я смог побеседовать, выступают за "брексит". Они не слишком беспокоятся о том, как проходит обсуждение плана по выходу из ЕС в Вестминстерском дворце; люди охотнее говорят о выгодах, которые, верят они, ждут их страну в ближайшем будущем. Попробуем теперь найти противников "брексита". Я направляюсь в клуб, где местные жители занимаются танцами, в частности, малоизвестным мне линейным танцем. Меня встречают тепло, возможно, на мои вопросы ответят... Я прошу поднять руки тех, кто голосовал за выход из ЕС и не разочаровался в этой идее. Таких примерно половина группы. Оставшаяся половина признается, что "уважает мнение соседей", несмотря на несогласие с идеей "брексита". "Это плохой вариант, но у нас нет выбора, придется пойти на это", - уточняет в разговоре со мной одна из посетительниц клуба".

Для членов этого танцевальной труппы вопрос о цене "брексита" не стоит. Люди не изменили мнения, сохраняя при этом уважение к мнению других... Так или иначе, политический развод ЕС и Великобритании не проходит бесследно для британского общества. Молодежь, похоже, обеспокоена больше старшего поколения. Наша собеседница - инструктор по плаванию, для нее "брекси"т - это вопрос о собственном будущем.

Шарлотта, инструктор по плаванию: "Разумеется, "брексит" приведет к падению импорта. Стоит ждать резкого сокращения рабочих мест и, как следствие, скачка безработицы. Сократится объем торговли. Я не думаю, что "брексит" принесет нам много плодов. Мы просто станем изолированной страной".

Соседний с Англией Уэльс на референдуме 2016 также проголосовал за выход из ЕС. Как здесь оценивают ситуацию на дистанции в два года? В одном из местных пабов с нашим приездом разгорелась оживленная политическая дискуссия...

Посетитель паба: "В то время очень остро стоял вопрос об иммиграции. Я лично не против мигрантов, но тогда мне показалось, что это уже слишком. Приезжие сбивали уровень зарплат, местные жители беднели... И да, я решил,что "брексит" может помочь. Тереза Мэй добилась сделки с ЕС, но она какая-то половинчатая".

Посетитель паба: "юди стали думать: и чего мы ждем от ЕС, чего нам там наобещали? Что Национальная служба здравоохранения будет получать дополнительные 300 миллионов в неделю. Это полная чушь.Такого никогда не было и не будет".

Сторонники выхода Великобритании из ЕС готовы смириться с тем, что в краткосрочной перспективе их ждет экономический спад. Однако они верят, что на более длительной дистанции "брексит" - это то, что нужно.

Посетительница паба: "Думаю, поначалу будет очень сложно, первые два года после выхода, ну а потом мы возьмем себя в руки и будем жить , как жили до вступления в ЕС".

Сторонники и противники "брексита" в большинстве своем за два года убеждений не поменяли. Однако у у тех, и у других складывается впечатление, что согласованный Лондоном и ЕС вариант выхода - далеко не то, что они обсуждали на референдуме в 2016.