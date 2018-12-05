"Бергман" борется за "европейский Оскар"

Режиссер-мистик, "флагман" авторского кино. Организаторы фестиваля "Ночь европейского кино" в Будапеште представили зрителям новую документальную ленту о жизни Ингмара Бергмана. В честь столетия со дня рождения великого шведа кинопрокатчики раздали молодым венграм бесплатные билеты на показ.

"Бергман помог многим поколениям взглянуть на человеческие чувства и эмоции по-новому. Молодое поколение не очень хорошо знает его кино. Этот документальный фильм - прекрасная возможность для молодежи заглянуть в мир Бергмана", - говорит кинопрокатчик ELFPICTURES Петер Донат.

Специалист по творчеству культового режиссера и журналист Йейн Магнуссон рассказывает о жизни гения без прикрас.

"В 1930-х, будучи еще подростком, он отправился по обмену в Германию, где поддался влиянию идей Гитлера. Он сам об этом позже писал. В документальном фильме также об этом говорится. Авторы добавляют: увлечение Гитлером длилось слишком долго и продолжилось даже после 1945 года. Бергману понадобилось слишком много времени, чтобы осознать, что же произошло в нацистской Германии", - отмечает профессор Университета имени Лоранда Этвёш Габор Геленчир.

В центре внимания создателей фильма - 1957 год, на который пришелся пик творчества Бергмана. Всего за 12 месяцев режиссер представил зрителю шесть своих картин, среди которых - "Земляничная поляна" и "Седьмая печать".

"Во всех своих картинах Бергман говорит о самом себе. Актеры - лишь средство, при помощи которого он рассказывает о своих проблемах, сомнениях и страхах. Но в хаосе его частной жизни на экране мы неизменно узнаем самих себя", - считает Андрас Мураи из Будапештского Университета Метрополитан.

Уже совсем скоро картина "Бергман" поборется за "европейский Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Церемония вручения 31 премии Европейской киноакадемии пройдет в Севилье 15 декабря.