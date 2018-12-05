Режиссер-мистик, "флагман" авторского кино. Организаторы фестиваля "Ночь европейского кино" в Будапеште представили зрителям новую документальную ленту о жизни Ингмара Бергмана. В честь столетия со дня рождения великого шведа кинопрокатчики раздали молодым венграм бесплатные билеты на показ.
"Бергман" борется за "европейский Оскар"
"Бергман" борется за "европейский Оскар"
"Бергман помог многим поколениям взглянуть на человеческие чувства и эмоции по-новому. Молодое поколение не очень хорошо знает его кино. Этот документальный фильм - прекрасная возможность для молодежи заглянуть в мир Бергмана", - говорит кинопрокатчик ELFPICTURES Петер Донат.
Специалист по творчеству культового режиссера и журналист Йейн Магнуссон рассказывает о жизни гения без прикрас.
"В 1930-х, будучи еще подростком, он отправился по обмену в Германию, где поддался влиянию идей Гитлера. Он сам об этом позже писал. В документальном фильме также об этом говорится. Авторы добавляют: увлечение Гитлером длилось слишком долго и продолжилось даже после 1945 года. Бергману понадобилось слишком много времени, чтобы осознать, что же произошло в нацистской Германии", - отмечает профессор Университета имени Лоранда Этвёш Габор Геленчир.
В центре внимания создателей фильма - 1957 год, на который пришелся пик творчества Бергмана. Всего за 12 месяцев режиссер представил зрителю шесть своих картин, среди которых - "Земляничная поляна" и "Седьмая печать".
"Во всех своих картинах Бергман говорит о самом себе. Актеры - лишь средство, при помощи которого он рассказывает о своих проблемах, сомнениях и страхах. Но в хаосе его частной жизни на экране мы неизменно узнаем самих себя", - считает Андрас Мураи из Будапештского Университета Метрополитан.
Уже совсем скоро картина "Бергман" поборется за "европейский Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Церемония вручения 31 премии Европейской киноакадемии пройдет в Севилье 15 декабря.