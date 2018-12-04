"Желтые жилеты": развязка близка?

Как сообщает газета "Паризьен", правительство готово пойти на уступки. Вопрос о том, оставаться ли твердым и не менять курса, перед премьер-министром Эдуаром Филиппом больше не стоит, подчеркивается в публикации.

Три недели, которые потрясли Францию. Движение "желтых жилетов", пресса уже успела его сравнить с жакерией , посеявшее в самом центре Париже хаос и разрушения, поддерживают свыше 70 % французов.

Вызванный парламентариями "на ковер" глава МВД Кастанер заявил, что "вандалы пришли на манифестацию в субботу, но они были в меньшинстве в сравнении протестующими"

"Они пришли, подгоняемые аморальными интенциями и преступными намерениями, они пришли сеять хаос, но они составляли иную категорию протестующих", - подчеркнул политик, которого еще принято называть "главным полицейским страны".

Накануне глава правительства проводил интенсивные консультации в Матиньонском дворце, после чего уже поздним вечером, поехал на совещание к президенту Макрону в Елисейский дворец.

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен перед встречей с премьер-министром в Матиньонском дворце Фото Рейтер

Представительница движения экологов в Нкациональной Ассамблее, депутат Дельфин Бато после встречи с премьер-министром Фото Рейтер

Лидер правоцентристской партии Жан-Кристоф Лагард еще до беседы с Филиппом заявил, что "правительство живет в своем мирке, далеком от забот рядового француза, и для меня смысл беседы заключается в том, что если правительство не пойдет на уступки в налогах на топливо, нас всех может ожидать социальный взрыв".

Жан-Кристоф Лагард перед встречей с премьер-министром Фото Рейтер

В Париже в понедельник состоялась еще одна манифестация, на этот раз протестовали владельцы компаний, предоставляющих машины для перевозки пациентов, их интересы затронуты теми шагами, которые предприняли власти, стало также известно, что учащиеся нескольких десятков лицеев блокировали доступ в эти учебные заведения.

Власти Франции ищут решение, находясь в ситуации цейтнота - на 8-ое декабря в Париже назначена новая манифестация желтых жилетов