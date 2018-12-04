COP-24: День шахтёра

Традиции праздника — например, шахтёрские оркестры — уходят корнями ещё в Средние века. Рабочие не верят, что профессия, столетиями считавшаяся важной и нужной, может исчезнуть — даже ради экологии:

«Насколько я знаю, запасов угля хватит ещё на много-много лет. Я надеюсь, что никто не станет закрывать шахты прямо завтра. Я согласен с тем, что надо поддерживать экологию и искать другие источники энергии, но бездумное закрытие шахт этому никак не поможет».

Участники эко-конференции ООН подчёркивают, что о немедленном закрытии всех шахт и ТЭЦ речь, конечно же, не идёт. Но курс на снижение доли ископаемых энергоносителей уже взят. Главная рабочая площадка форума построена на месте бывшей угольной шахты — один из многих символических аспектов этого форума.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

«Необходимо придерживаться линии сокращения зависимости от угля, нефти и газа, и повышать долю возобновляемых источников энергии. Уголь, конечно же, по самой своей природе самый заметный источник углеродного загрязнения».

В любом случае, вопрос польского угля для участников встречи — лишь часть проблема. Второй рабочий день на форуме обсуждают Парижское соглашение по климату, которое было подписано три года назад, но до сих пор к его реализации в надлежащих масштабах так и не приступили.