Уголь: заменить нельзя оставить

Активисты на улицах Катовице раздают прохожим защитные маски. Это и экологическая агитация, приуроченная к саммиту, и практичный подход: прохожие не отказываются, потому что такая маска может и правда пригодиться. Польша — самая загрязнённая страна ЕС, Катовице — из числа самых загрязнённых городов Польши. Эко-саммит ООН не просто так проходит именно тут.

«Из 50 самых загрязнённых городов Евросоюза 33 находятся в Польше. В самом Катовице около 600 человек каждый год умирают раньше срока из-за отвратительного качества воздуха», — говорит активист Патрик Бялаш.

Европейское агентство по окружающей среде утверждает, что по всей Польше жертвами загрязнения воздуха ежегодно становятся около 50 тысяч человек.

Угля много и он дешёв. Поэтому во-первых, угольное отопление стало доступной традицией: печи стоят не только в старинных домах, но и в новых. А во-вторых, во многих районах альтернативы угольному отоплению попросту не рассматривались:

«Мне так дешевле, хоть и не экологично. А к газу мы всё равно не подключены, такие вот дела».

Уголь вырабатывает 80% польской электроэнергии. Для реализации целей парижского соглашения этот показатель нужно сократить более чем вдвое. Из трёх десятков угольных электростанций Польши пять входят в список самых грязных предприятий Европы, ответственных за самые большие выбросы углекислого газа в атмосферу.

Люди, живущие возле шахт и ТЭЦ, не могут не согласиться с призывами экологов:

«Пыль во рту, в глазах, в носу, на всех наших вещах, повсюду вокруг нас».

Но в Польше уголь — это не только традиция и дешёвое решение для домохозяйств. Это важнейший сектор экономики, полмиллиона рабочих мест — не считая тех, кто связан с энергетикой косвенно.

Защитники природы основательно подготовились к встрече саммита, своими акциями привлекая внимание участников. Но чтобы решить угольную проблему, необходимо найти чёткие ответы на вопросы — как устроить горняков и, собственно, чем заменить уголь.

Валери Горья, Euronews:

«Польским активистам-экологам и простым гражданам понадобится вся возможная помощь от участников саммита, которые собрались в Катовице со всего мира. Несомненно, польская энергетика и мощное „угольное лобби“ станут главными целями Европы».