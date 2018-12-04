Новый паразит угрожает всему Средиземному морю

Смертоносный паразит обнаружен в Средиземном море. Он может привести к значительному сокращению популяции самых крупных в этих водах двустворчатых моллюсков, Благородной пинны. Хотя вредитель установлен, исследователи признаются, что пока не могут понять, как распространяется паразит и как с ним бороться. Между тем, эпидемия приобретает всё большие масштабы, — говорит эколог Греческого центра морских исследований Яннис Исарис:

«Тревожные сообщения начали поступать этим летом, в частности в районе Анависсоса, где мы находимся. Дайверы, дайвинг-центры и друзья рассказывают, что они лично видели много мертвых раковин в районе Анависсоса и в ходе проверки, которую мы провели, мы выяснили, что идёт массовая гибель, живых не осталось».

Экологи говорят, что вымирание крупных моллюсков грозит нарушением баланса во всем Средиземноморье. Благородная пинна не только очищает воду, это ещё и источник одного из редчайших материалов на Земле, из которого делают дорогие виссоновые ткани.