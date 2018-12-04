"Плюшевый" дождь на хоккейной площадке

Почти 35 тысяч плюшевых мишек были выброшены на лед во время матча Американской хоккейной лиги между командами "Херши Беарз" и "Бингемтон Девилз". Все игрушки будут переданы благотворительным организациям. Эта рождественская традиция зародилась еще в 1993 году.

В этот раз удалось собрать рекордное количество игрушек - годом ранее на домашней площадке "Херши Беарз" на льду оказалось около 25 тысяч плюшевых медвежат. А мировой рекорд до этого принадлежал клубу "Калгари" - во время одной из их игр в 2015 году были выброшены 28 тысяч игрушек.