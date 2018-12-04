Прощание с Бушем-старшим

Американцы провожают в последний путь Джорджа Буша-старшего. Бывший президент скончался в ночь на субботу на 95-ом году жизни. Гроб с телом был установлен на Капитолийском холме в Вашингтоне. Проститься с экс-главой Белого дома можно будет до утра среды. Среди тех, кто пришел отдать последние почести Бушу-старшему, был и нынешний американский лидер Дональд Трамп.

Похоронят бывшего президента на территории президентской библиотеки в Техасе. Там же покоятся жена Буша-старшего Барбара, скончавшаяся в апреле этого года, и его дочь Робин, которая умерла от лейкемии в 1953 году. Церемония пройдет в четверг.