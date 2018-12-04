Жители США прощаются с Бушем-старшим

Жители США прощаются с Джорджем Бушем-старшим. Гроб с телом бывшего президента Соединенных Штатов установлен на Капитолийском холме - именно там Буш-старший начал свою политическую карьеру в качестве конгрессмена. Проститься с экс-главой Белого дома пришел нынешний американский лидер Дональд Трамп со своей супругой Меланьей.

После церемонии в Вашингтоне гроб отправят в Техас. Буш-старший скончался в ночь на субботу. Ему было 94 года. Похоронят его на участке рядом с президентской библиотекой в городе Колледж-Стейшен, названной в его честь, рядом с женой Барбарой и дочерью Робин, которая умерла от лейкемии еще в 1953 году.