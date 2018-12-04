УПЦ Московского патриархата обжалует обыски и допросы священников

Украинская православная церковь Московского патриархата намерена обжаловать действия правоохранительных органов, в частности, обыски в помещениях епархий и допросы священнослужителей. Об этом сообщил председатель юридического отдела Церкви Александр Бахов. В УПЦ Московского патриархата расценивают происходящее как принуждение к участию в создании объединённой автокефальной церкви на Украине.

Полиция Житомирской области между тем сообщила, что обыски проходили в рамках уголовного дела по статье о дискриминации граждан по религиозным признакам. Киев обвиняет УПЦ МП в разжигании вражды. Президент Пётр Порошенко называл церковь инструментом российского влияния на Украину:

«Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единстве с русской церковью. Но "пальцы веером" Московский патриархат здесь расставлять больше не будет, как и клеймить, кто у нас канонический, а кто — безблагодатный»

Уголовное дело против УПЦ МП расследуется на фоне подготовки к объединительному собору украинских православных иерархов, который должен состояться до конца года.