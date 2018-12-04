В Италии арестован новый глава «Коза ностры». На Сицилии в результате крупнейшей за последнее время операции правоохранительных органов задержаны более 40 человек. Среди них 80летний Сеттимино Минео, предполагаемый глава «купола» — верховного совета мафиозной организации.
Арестован новый глава «Коза ностры»
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Арестован новый глава «Коза ностры»
Следователи считают, что именно он руководил большей частью семей «Коза ностры» после смерти в заключении «крёстного отца» Тото Риины и его предшественника Бернардо Провенцано. Сам Минео дважды отбывал тюремные сроки по обвинению в связях с организованной преступностью.
Впрочем, СМИ ссылаясь на бывших мафиози, сотрудничающих с полицией, выражают сомнения, что Минео мог возглавить мафиозную структуру — поскольку представляет клан Трапани, а боссов по традиции выбирают из «семьи» Корлеоне.