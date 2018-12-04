Париж уступил «Жёлтым жилетам»

Французское правительство пошло на уступки «жёлтым жилетам»: рост цен на топливо заморожен на полгода. Позицию властей официально подтвердил премьер-министр Эдуар Филипп.

Протесты не прекращаются во Франции три недели: возмущение граждан вызвали планы повысить «экологический налог», который автоматически повлёк бы рост цен на автомобильное топливо.

При этом активисты подчёркивали, что серьёзные вопросы вызывает не одна эта тема, а в целом политика французского руководства. Рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до 23%. К «жилетам» присоединились водители санитарных машин и студенты.

В понедельник глава кабинета проводил интенсивные консультации, а поздно вечером отправился на доклад к главе государства.

Представители оппозиции заявляли, что если власть не пойдёт на уступки, страну может ожидать мощнейший социальный взрыв: выступление «жёлтых жилетов» уже сравнивали с Жакерией — крупнейшим в истории страны крестьянским восстанием.