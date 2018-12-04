COP24: "Нас ждет крах цивилизации"

От слов к действиям: участники конференции ООН по климату COP24 в Польше работают на утверждением пакета мер по реализации Парижского соглашения, подписанного три года назад.

С просьбой не терять времени обратился к собравшимся известный британский телеведущий, автор десятков фильмов и сотен телепрограмм о дикой природе сэр Дэвид Аттенборо:

"Мы столкнулись с антропогенной катастрофой глобального масштаба. Изменение климата стало самой большой угрозой за тысячи лет. Если мы не будем действовать, то в ближайшем будущем нас ожидают крах цивилизации и исчезновение большей части природного мира."

На полях форума Аттенборо выступил в роли посредника между простыми гражданами и делегатами, от которых зависит принятие решений. Он также добавил: "Люди мира сказали свое слово. Их послание понятно. Время уходит. Они хотят, чтобы вы, люди принимающие решения, начали действовать".

Слова Аттенборо были встречены вежливыми аплодисментами. На конференцию приехали представители стран, в которых ведутся споры об отказе от использования ископаемых источников энергии и сохранении рабочих мест. По данным последних исследований, 2017 год стал рекордным по концентрации парниковых газов в атмосфере.

О своей готовности действовать заявляет 15-летняя активистка Грета Тунберг, которая каждую неделю проводит акции у здания парламента Швеции: "Пугает то, что политики не понимают самую важную задачу нашего времени. И я думаю, что они очень безответственные, они не осознают, какой властью они обладают, сколько они могли бы сделать, но выбирают этого не делать".

Между тем Всемирный банк объявил, что с 2020 года удвоит финансовую поддержку борьбы с изменением климата до 200 миллиардов евро, из которых около 50 млрд будут направлены на адаптацию к климатическим изменениям.