Вашингтон прощается с 41-м президентом США Джорджем Бушем-ст. Гроб с телом покойного установлен на Капитолийском холме, где он начал свой путь в политике в качестве конгрессмена.
Прощание с президентом
Прощание с президентом
На церемонии присутствовали члены большой семьи Буш, включая, разумеется, его сына, также ставшего президентом и пробывшего на этом посту два срока.
Джордж Буш-ст. был членом Республиканской партии, от нее он избирался в Конгресс и от нее боролся за кресло в Белом доме, что не мешало ему в последние годы жизни резко критиковать однопартийца Трампа.
45-ый президент США и первая леди также пришли отдать последние почести извест ному государственному деятелю.
С президентом Бушем прощается не только истеблишмент, но и жители американской столицы.
Вот что они говорят.
- Он служил нашей стране, поэтому я здесь. Он начал служить стране в 18-ть, уйдя со студенческой скамьи в Йельском университете на фронт, он был летчиком, и он вел себя на войне героически.
- Он сейчас вместе с Барбарой, которая была любовью всей его жизни и дочкой Робин, которая умерла маленькой. Я хотела сказать ему слова благодарности за сделанное для Америки.
Похоронная служба пройдет в кафедральном соборе Вашингтона, после чего президент Буш отправится в свой последний путь в Техас, где упокоится рядом с женой и дочерью.