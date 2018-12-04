Прощание с президентом

Вашингтон прощается с 41-м президентом США Джорджем Бушем-ст. Гроб с телом покойного установлен на Капитолийском холме, где он начал свой путь в политике в качестве конгрессмена.

На церемонии присутствовали члены большой семьи Буш, включая, разумеется, его сына, также ставшего президентом и пробывшего на этом посту два срока.

Джордж Буш-мл. с женой Лорой на траурной церемонии в честь его отца, 41-го президента США Джорджа Буша-ст. Фото Рейтер

Джордж Буш-ст. был членом Республиканской партии, от нее он избирался в Конгресс и от нее боролся за кресло в Белом доме, что не мешало ему в последние годы жизни резко критиковать однопартийца Трампа.

45-ый президент США и первая леди также пришли отдать последние почести извест ному государственному деятелю.

Последние почести 41-му президенту США от 45-го президента Америки Фото Рейтер

С президентом Бушем прощается не только истеблишмент, но и жители американской столицы.

Вот что они говорят.

- Он служил нашей стране, поэтому я здесь. Он начал служить стране в 18-ть, уйдя со студенческой скамьи в Йельском университете на фронт, он был летчиком, и он вел себя на войне героически.

- Он сейчас вместе с Барбарой, которая была любовью всей его жизни и дочкой Робин, которая умерла маленькой. Я хотела сказать ему слова благодарности за сделанное для Америки.

Вашингтон прощается с Джорджем Бушем-ст. Фото Рейтер

Похоронная служба пройдет в кафедральном соборе Вашингтона, после чего президент Буш отправится в свой последний путь в Техас, где упокоится рядом с женой и дочерью.



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