"Нет" - сексизму в футболе!

Диджей мероприятия Мартин Сольвейг предложил футболистке станцевать с трофеем тверк. "Это была просто шутка", - оправдывался он после всколыхнувшей соцсети волны возмущённой критики и обвинений в сексизме за такое предложение.

"Я был удивлён и даже ошарашен тем, что прочёл в интернете, - говорит Мартин. - Я никого не хотел обидеть. Причиной тому и мой неуклюжий английский, я ничего оскорбительного не хотел сказать. Это была шутка, явно неудачная, и я хочу извиниться за неё. Все, кого она задела, простите меня! Я очень сожалею".

За последние три года Ада Хегерберг выиграла три Лиги чемпионов среди женщин. 23-летняя спортсменка проявила великодушие и Сольвейга простила, поверив в его искренность:

''Он подошёл ко мне после церемонии, и он был очень, очень расстроен, не предполагал, что дело примет такой оборот. Если честно, я в тот момент и сама ничего не поняла, не восприняла это как сексуальное домогательство. Просто была счастлива получить "Золотой мяч", готова была танцевать от радости!"

Строже отнеслись к Сольвейгу другие: неуместная шутка диджея вновь оживила дискуссии о гендерном неравенстве.

"Почему женщины должны терпеть такое? Что бы он сказал к примеру Мбаппе или Модричу? Явно что-то связанное с футболом. А тем, кто полагает, что это просто безобидная шутка, хочу сказать, что это не так. На протяжении всей своей жизни в спорте я встречаюсь с проявлениями сексизма на каждом шагу", - возмущается теннисист Энди Маррей.

"Вопрос о гендерном равенстве касается не только футбола, но и общества в целом", - считает Ада Хегерберг. На церемонии в Париже она с Сольвейгом она всё же станцевала. Но не тверк, а вальс.