Размер текста Aa Aa

"Никому никогда не удастся победить единый народ", – скандировали участники акции протеста в Севилье. Тем самым манифестанты выражали свое недовольство тем, что по итогам региональных выборов в парламент Андалузии вошли ультраправые из партии "Вокс".

Помимо Севильи акции протеста прошли в Гранаде и Малаге, собрав несколько тысяч участников. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Мы не боимся", "За Гитлера тоже голосовали", "Вокс" – это насилие, притеснения и ксенофобия".