"Никому никогда не удастся победить единый народ", – скандировали участники акции протеста в Севилье. Тем самым манифестанты выражали свое недовольство тем, что по итогам региональных выборов в парламент Андалузии вошли ультраправые из партии "Вокс".
"Вокс" - это насилие, притеснения и ксенофобия"
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"Вокс" - это насилие, притеснения и ксенофобия"
Помимо Севильи акции протеста прошли в Гранаде и Малаге, собрав несколько тысяч участников. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Мы не боимся", "За Гитлера тоже голосовали", "Вокс" – это насилие, притеснения и ксенофобия".
Партия "Вокс" получила 12 депутатских кресел. Таким образом впервые после смерти диктатора Франсиско Франко ультраправые смогли войти в региональный парламент.
Андалузия – один из регион Испании, принявший на себя основной удар от миграционного кризиса. Кроме того, в Андалузии остро стоит проблема безработицы. По данным экономической газеты Expansion, работу не могут найти более 20% жителей региона.