Абхазия: "мандариновый рай"

Сладкие, сочные, оранжевые.... Без этих фруктов просто невозможно представить новогодний стол. В нынешнем году фермеры Абхазии говорят о невероятном урожае мандаринов - 30-35 тысяч тонн. Большую часть мандаринов ввезут в Россию. На сбор урожая порой не хватает ни рук, ни времени.

Лева, сборщик мандаринов: "Тихо-тихо собираем. В склад. Со склада уже в Россию, через таможню. Конечно, мы довольны. Это наша золотая жила. Мы же этим живем в Абхазии".

Для экономики частично признанной республики российский рынок представляет огромный интерес. В минувшем году абхазские фермеры понесли огромные убытки: мраморный клоп уничтожил порядка 50% урожая мандаринов. В этом году от вредителя удалось избавиться. Производители и продавцы надеются не только наверстать упущенное, но и получить прибыль.

Ирина, продавец: "Урожай очень хороший и очень качественный в этом году. Такого не было давно. Миллионерами мы не станем, конечно, но будет какая-то копейка".

По данным сочинской таможни, с середины октября в Россию из Абхазии ввезли в два с половиной раза больше мандаринов, чем за тот же период в прошлом году. Ну, а пик "мандаринового" сезона традиционно придется на неделю перед Новым годом.