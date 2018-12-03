Vox: Реконкиста Андалузии

Верхом на коне и под лозунгом "Реконкиста начинается!" запустил предвыборную кампанию своей партии Vox в Андалузии лидер местных ультраправых Сантьяго Абаскаль. Теперь он празднует невиданный успех: впервые после восстановления демократии в Испании в 1975 году радикалы вошли в региональный парламент и стали возможной стороной переговоров при формировании правительства.

Абаскаль создал Vox в 2014 году. 0,2% голосов, полученных тогда на выборах он довёл до 11%, предложив в качестве предвыборной программы "100 мер", которые считает нужным внедрить по всей Испании. Одна из них - обуздать иммиграцию.

"Мы не хотим Евросоюза Ангелы Меркель, открывший двери массовой иммиграции, которая в корне изменит Европу" - говорит Абаскаль.

Он родился и вырос в Стране Басков, и своё яростное сопротивление любому сепаратизму объясняет постоянно ощущаемой в детстве угрозой насилия со стороны воинствующей группировки ETA.

"Бессрочно приостановить автономию в Каталонии, а также преследовать, привлечь к суду и осудить тех, кто совершил переворот", - таков рецепт решения каталонской проблемы от лидера Vox .

Своих вдохновителей он не скрывает, перефразировав лозунг Дональда Трампа "Сделаем Испанию снова великой!": Абаскаль считает, что политику президента США должна перенять и Европа.

Среди "100 мер" - депортация нелегальных мигрантов, отмена закона о насилии в семье и ужесточение правил проведения абортов,. В Испании одни считают Абаскаля расистом, другие - спасителем страны, а сам он говорит:

"Vox - это вечеринка, которая идет не по плану. Она либеральная, консервативная, традиционная".