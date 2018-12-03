Война отложена - рынки растут

Рынки позитивно отреагировали на торговое перемирие, объявленное лидерами США и Китая на полях саммита G20. Фьючерсы на американские индексы взлетели с открытия почти на полтора процента. Юань укрепился к доллару на полпроцента. Европейские биржи также продемонстрировали рост в районе 2%. Немецкий индекс DAX – наиболее чувствительный к опасениям о торговой войне - достиг максимального уровня с середины ноября.

"Китай согласился снизить и отказаться от пошлин на автомобили, ввозимые из США. Они установлены в размере 40%", - написал президент США Дональд Трам на своей странице в Twitter.

Европейцы увидели в этом добрый знак и для себя:

"Мы наблюдаем огромный всплеск экспортного сектора Германии: автомобилей, электротехники, химикатов, машин - всего, что мы продаем по всему миру. Мы надеемся, что с нами господин Трамп поступит так же, как и с китайцами, заключит торговое перемирие и с Европейским союзом", - говорит аналитик банка BAADER BANK Роберт Халвер.

Фондовые биржи Китая выросли в понедельник в среднем на 3%. Гонконгский Hang Seng Index поднялся до более чем 27тысяч пунктов.

В Буэнрос-Айресе президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились отложить введение новых пошлин на 90 дней. За это время стороны должны заключить соглашение. Если это не удастся, Вашингтон обложит китайский экспорт новыми пошлинами.

Трамп собирался с 1 января 2019 повысить пошлины на китайские товары с 10% до 25%, но пока от этого отказался. Си Цзиньпин в свою очередь объявил о расширении объема закупок американских товаров - в частности сельхозпродукции, энергетической и промышленной продукции.

Акции американского автомобильного сектора, пострадавшего из-за беспокойства о повышении пошлин, пошли в рост. Прибавили в цене и бумаги европейских автопроизводителей.