"Союз" отправился к МКС

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" с тремя членами экипажа новой экспедиции на МКС отправился к Международной космической станции. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз" стартовала с космодрома Байконур. На борту находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Космонавты проведут на орбите 194 дня.

В Центре управления полетов отметили, что "Союз" был успешно выведен на околоземную орбиту, солнечные батареи корабля раскрылись, сам он функционирует штатно.

Это первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября. Какое влияние на космонавтов оказал этот инцидент? На этот вопрос в интервью euronews ответил канадский астронавт Крис Хэдфилд:

"Астронавты и космонавты остро осознают реальную опасность происходящего. Я полагаю, многие телезрители не задумываются об опасности... Но для нас это часть работы, мы специально учимся и готовимся к этому... И хотя отказ в блоке первой ступени привел к взрыву всей ракеты, экипаж не пострадал".