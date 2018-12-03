Забор на улице Дружбы народов

Пограничный забор с колючей проволокой разделил улицу Дружбы народов: по одну сторону - российское Чертково, по другую - украинское Меловое. В советские времена они сливались в единый посёлок, но и потом жители свободно общались. Теперь всё изменилось, и уже так запросто друг к другу в гости не зайдёшь.

"Днём и ночью наши окна смотрят на проволоку, как на тюрьму, - жалуется жительница Мелового Валентина Болдырёва. - Вон сестра выходит, как мы с ней будем общаться? Через проволоку?"

По ту сторону проволоки на половине улицы, приходящейся уже на Чертково - сестра Валентины, Раиса Яковлева, сетует:

"Даже разговаривать нам не разрешают".

Заграждение, установленное в сентябре российскими пограничниками с согласия украинской стороны, жители окрестили "Берлинской стеной".

"Что делается на белом свете", - вздыхает Раиса Яковлева.

Россияне и украинцы могут пересекать границу по внутренним паспортам. На пешеходно-автомобильном пропускном пункте люди ждут своей очереди. Чтобы навестить дочь и внука, живущих в Чертково, Анатолию Пилипею теперь нужно каждый раз проходить паспортный контроль.

"Люди из Мелового работали в Чертково, из Чертково - в Меловом. И так мы жили. А теперь сетку колючую поставили по дороге Дружбы народов. Мы букашки маленькие, понимаешь?"

Пограничники считают, что на фоне российско-украинского конфликта возведённые заграждения помогают пресечь контрабанду товаров, обезопасить жителей соседних государств от возможных задержаний и штрафов за незаконное пересечение границы.

"Местные жители сначала восприняли это в штыки, но есть и те, кто поддерживает и понимает, что государственную границу надо охранять", - говорит помощник начальника Луганского пограничного отряда ГСПУ Руслан Грех.

Всего 14 километров отделяют украинское село Зориновка от райцентра в Меловом, но теперь объездными путями нужно проезжать 60.