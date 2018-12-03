Повстанцев из Йемена разрешили эвакуировать

Арабская коалиция, возглавляемая саудовским королевством, согласилась на эвакуацию из Йемена примерно полусотни раненых повстанцев-хуситов, они нуждаются в медицинской помощи. Этот гуманитарный жест был сделано по просьбе посланника ООН и после консультаций с официальной Саной.

Накануне стало известно что боевики движения "Ансар Алла" захватили Мухаммада аш-Шайбани – специалиста Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщается на министра информации Йемена. Коалиция арабских стран занимает в йеменском конфликте сторону официальных властей страны.