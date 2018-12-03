Минюст Франции: "Режим ЧП введен не будет"

Парижские манифестации "желтых жилетов", в ряды которых влились радикалы и с правой, и с левой части политического спектра, резюмируют граффити на Триумфальной арке - "Да здравствует ветер и вандализм!", говорит одна надпись, и "Желтые жилеты ждет триумф" - говорит другая.

Вернувшийся с саммита G20 французский президент первым делом посетил именно этот знаменитый монумент.

"Да здравствует ветер, да здравствует вандализм!" - граффити на Триумфальной арке

"Да здравствует ветер, да здравствует вандализм!" - граффити на Триумфальной арке Фото Рейтер

Сразу же после встречи с правоохранителями, которые рассказали президенту об уровне насилия во время волнений,

"Я пришел сюда, чтобы выразить вам благодарность за мужество и самоотверженность", - сказал Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон провел встречу с ключевыми министрами кабинета, на которой, по разным данным, обсуждался и вопрос о возможности введения режима ЧП.

Министр юстиции Николь Беллубе позднее заявила, что у государства для поддержания спокойствия в стране есть и иные возможности.

"Я не думаю, что мы находимся на той стадии, когда ЧП нужно вводить, есть и иные способы препятствовать хаосу", - подчеркнула глава ведомства.

Макрон поручил премьер-министру встретиться с партийными лидерами и руководителями парламентских фракций, эти дискуссии состоятся в понедельник, а во вторник в Сенат для объяснений вызван министр внутренних дел Кристоф Кастанер