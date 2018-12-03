Польша: прощание с углём

Крупнейшая каменноугольная шахта в Европе находится здесь - в польском городе Катовице, где проходит всемирная конференция ООН, посвящённая проблеме изменения климата.

Каждый день в забой шахты Пяст спускаются около 3,5 тысяч горняков. Угольно-добывающая промышленность - основа экономики всего региона Силезии. Тяжелый и опасный труд шахтёра ценится здесь не меньше, чем труд врача или учителя.

"Эта шахта видна из окон моего дома. Отец был шахтером, как и мои деды. Это традиция, передаваемая из поколения в поколение. Трудно объяснить, но что-то тянет меня сюда, потому я продолжаю работать”, - говорит нам шахтёр Радек Войнар.

80% электроэнергии в Польше вырабатывается за счёт угля. Эксперты подсчитали, что для реализации целей Парижского соглашения этот показатель к 2030 году нужно понизить до 39%.

Как отказаться от ископаемого топлива стране, в которой полмиллиона рабочих мест обеспечивает угольная промышленность? Варшава выступает против столь высоких темпов перехода на возобновляемые источники энергии.

"Если процесс декарбонизации будет проходить так быстро, как того желает Евросоюз, то наша экономика и социальная система просто не выдержат и рухнут", - поясняет Доминик Колорц, глава профсоюза горняков "Солидарность".

В последние десятилетия польский угледобывающий сектор переживает реструктуризацию. Переход не всегда происходит плавно и успешно. После закрытия всех шахт в окрестностях города Вальбжих его жители еле-еле сводят концы с концами.

Наш собеседник Роман - горняк со стажем. Потеряв работу, он отправился на её поиски в Европу, но вскоре вернулся ни с чем.

Сегодня Роман подрабатывает на так называемых копанках - нелегальных шахтах, вырытых на окраине города. С каждым годом правоохранители всё активнее пытаются пресечь незаконную добычу угля. Роман говорит, что другой возможности заработать на жизнь у него нет.

"Придёт новая власть, прикроет копанки. Появятся новые - люди все равно будут копать. Потому что уголь как был, так и будет нужен", - уверен Роман Янисчек, бывший шахтёр.

Передаёт наш корреспондент Валери Гориа: "В Катовице проходит Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата. Но предлагаемые меры - непозволительная роскошь для жителей этого региона. Сокращение добычи угля для них означает лишь проблемы и лишения".